Диплом философа: куда идти работать?
09.06.2017 16:30
Познать Фуко, Ясперса и Гегеля для фитнес-тренера Владимира Смолоногова так же просто, как и поднять тяжелую гантель. В его дипломе о высшем образовании гордо написано - философ. Сразу после выпуска пошел на завод... Сварщиком!
Сегодня он работает фитнес-тренером. И даже здесь, есть уверенность - знания философии не прошли даром.
По словам самих выпускников, навыки и умения, приобретенные во время учебы - а к ним относят гибкость ума, способность аргументировать свою точку зрения, умение рассматривать проблему в целом - обязательно пригодятся в карьере.
"Мы решили в определенной степени переформатировать подготовку наших бакалавров. Они должны быть общественно востребованными. Не только по лестнице карьерной преподавателя, но и должны быть аналитиками. В госучреждениях, муниципальных учреждениях, должны работать в институтах по созданию институтов гражданского общества", - говорит заведующий кафедры философии ПГНИУ Лева МУСАЕЛЯН.
Переформатирование философского образования - дело не быстрое, отмечают эксперты. Потребуется около 3-х лет. Но уже сейчас нынешние студенты-философы помимо академической деятельности могут выбрать практику в политических структурах, печатных изданиях, а также культурных учреждениях.
Другие новости
26 Мая 2017
10 Мая 2017
21 Апреля 2017
06 Апреля 2017
06 Марта 2017
23 Февраля 2017
21 Февраля 2017
15 Февраля 2017
13 Февраля 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦