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Диплом философа: куда идти работать?

09.06.2017 16:30
Познать Фуко, Ясперса и Гегеля для фитнес-тренера Владимира Смолоногова так же просто, как и поднять тяжелую гантель. В его дипломе о высшем образовании гордо написано - философ. Сразу после выпуска пошел на завод... Сварщиком!
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Сегодня он работает фитнес-тренером. И даже здесь, есть уверенность - знания философии не прошли даром.

По словам самих выпускников, навыки и умения, приобретенные во время учебы - а к ним относят гибкость ума, способность аргументировать свою точку зрения, умение рассматривать проблему в целом - обязательно пригодятся в карьере.

"Мы решили в определенной степени переформатировать подготовку наших бакалавров. Они должны быть общественно востребованными. Не только по лестнице карьерной преподавателя, но и должны быть аналитиками. В госучреждениях, муниципальных учреждениях, должны работать в институтах по созданию институтов гражданского общества", - говорит заведующий кафедры философии ПГНИУ Лева МУСАЕЛЯН.

Переформатирование философского образования - дело не быстрое, отмечают эксперты. Потребуется около 3-х лет. Но уже сейчас нынешние студенты-философы помимо академической деятельности могут выбрать практику в политических структурах, печатных изданиях, а также культурных учреждениях.
Метки: философ работа
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