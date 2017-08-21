Без паники: пожар на ПНОСе – плановые учения МЧС
21.08.2017 18:51
Пермяков напугал густой дым, исходящий из промышленной зоны в Индустриальном районе.
Сегодня, 21 августа, в рамках рабочей поездки главы МЧС России Владимира Пучкова в Пермский край на учебном полигоне города Перми состоялось комплексное показательное учение с чрезвычайными службами Перми, цель которого – совместная отработка действий сил и средств МЧС России с краевыми чрезвычайными службами на потенциально-опасных промышленных предприятиях, а также тушение лесного массива и ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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