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18 августа в Перми проверят систему оповещения

17.08.2017 10:03
С 10:00 до 12:00 в Перми будут проверена работоспособность сирен оповещения населения.
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18 августа в Перми проверят систему оповещения
Завтра, 18 августа, с 10:00 до 12:00 в части Орджоникидзевского района Перми состоится включение локальных систем оповещения населения. Проверка работоспособности сирен будет включена на объекте «Пермский район гидротехнических сооружений и судоходства» филиала ФБУ «Администрация «Камводпуть», находящегося на улице Соликамская, 327. Запуск систем носит учебный характер, в соответствии с годовым графиком, сообщает администрация города Перми.
Метки: проверка оповещение
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