В Череповце открыли новый мост через Кошту

В Череповце закончилось строительство нового моста через реку Кошту. Спустя 3 года, мост через реку вновь открыт для движения транспорта.

Напомним, мост был признали аварийным, его износ составлял 80%. Он был закрыт для движения еще 3 ноября 2014 года.