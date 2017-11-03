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В Череповце открыли новый мост через Кошту

03.11.2017 18:03
Мост через Кошту вновь открыт для движения транспорта.
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В Череповце открыли новый мост через Кошту
В Череповце закончилось строительство нового моста через реку Кошту. Спустя 3 года, мост через реку вновь открыт для движения транспорта.

Напомним, мост был признали аварийным, его износ составлял 80%. Он был закрыт для движения еще 3 ноября 2014 года.

Сейчас мост представляет собой гофрированную трубу, засыпанную грунтом и укреплённую специальными материалами. Водители могут передвигаться по четырём полосам, предусмотрены также пешеходные дорожки. Реконструкция моста полностью завершена, осталось только нанести на дорогу разметку. По оценкам экспертов, новая конструкция способна выдержать большой поток машин, а сам мост прослужит не меньше полувека, сообщает портал 35media.ru.

Метки: Череповец
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