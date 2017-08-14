Медведев встретился с партактивом ЕР Приволжского федерального округа

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с партактивом Приволжского федерального округа (ПФО), на которой обсуждались такие темы, как формирование рынка доступного жилья, увеличение количества участников ипотечных программ, благоустройство городской среды и строительство новых школ.



Медведев напомнил, что в ПФО пройдут выборы глав шести регионов, в трех субъектах будут избраны также новые составы областных заксобраний, а в Кирове - Городская дума. По его словам, избирательная кампания должна стать примером честной предвыборной борьбы - только таким образом, по его мнению, можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей.



Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поднял вопрос решения проблем обманутых дольщиков, в частности обратив внимание на проблему недобросовестной конкуренции. «Некоторые «недобросовестные застройщики» попадают в этот разряд, так как экономически не рассчитали свои силы. Это значит, что они и людей подвели, и демпинговали на рынке, и забрали определенную рентабельность у добросовестных застройщиков, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду. Со своей стороны, мы разработали законопроект, и Законодательное Собрание Пермского края на следующей неделе рассмотрит документ, который предполагает субсидии обманутым дольщикам на достройку объекта», - подчеркнул Решетников.



Дмитрий Медведев отметил, что демпинг, не позволяющий работать нормальным застройщикам, имеет свое наименование и юридическую квалификацию – недобросовестная конкуренция. «Недобросовестный застройщик понимает, что не может исполнить обязательства за эту сумму, но, тем не менее, предлагает такую цену, вводя всех в заблуждение. В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находятся в предбанкротном состоянии», – подчеркнул Дмитрий Медведев. «Это всё - предмет для расследований и в рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса», – считает Медведев.



Помимо этого, Медведев поддержал идею продления программы по созданию новых мест в российских школах. «По поводу продления на несколько лет программы по школам, эта тема не новая. Об этом можно было бы подумать, чтобы правильным образом могли выстраивать подрядчики свои задачи», - сказал он.



Дмитрий Медведев также обратил внимание губернаторов на необходимость заниматься не только строительством новых школ, но и капитальной реконструкцией уже существующих учебных заведений, особенно когда речь идет о сельской местности. «Важно не только строить, но и правильно ремонтировать. Нам не все школы нужно снести под корень и построить новые, это абсолютно не нужно, но они должны быть капитальным образом реконструированы и перепланированы», - резюмировал он.