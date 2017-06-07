Климов: "Объем поддержки иностранных агентов сравним с бюджетом Прикамья"
07.06.2017 19:48
Сенатор Андрей Климов сравнил объем финансовой поддержки, получаемой из-за рубежа некоммерческими организациями - иностранными агентами, с доходной частью бюджета Пермского края.
Вопрос создания комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России будет рассмотрен уже на ближайшем пленарном заседании в верхней палате парламента 14 июня. Сенатор от исполнительной власти Пермского края Андрей Климов считает решение о создании комиссии правильным и своевременным, поскольку именно в последнее время усилилось внешнее воздействие на нашу страну, в частности через различные фонды и некоммерческие организации.
Андрей Климов, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:
- Только по официальным данным порядок финансирования так называемых агентов иностранного финансирования такой, как, например, доходная часть бюджета Пермского края. Я напомню, что это деньги на три миллиона человек. А тут эти же деньги тратятся в год на поддержку только по этой линии. А есть ещё и другие источники воздействия на наше государство и общество. И это должен понимать каждый российский гражданин.
Одной из задач новой комиссии будет экспертиза нормативных актов на уязвимость к внешним воздействиям. Сенаторы также займутся разработкой законов, направленных на защиту суверенитета России.
Константин Косачев, председатель комитета СФ РФ по международным дела:
- Я бы сравнил то, что сейчас происходит в сфере внешнего вмешательства в дела России с соревнованием снаряда и брони. Мы постоянно совершенствуем наше законодательство, а потом те, кто занимаются соответствующей работой, они находят в нём всё новые и новые лазейки для того, чтобы его обойти.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ:
- Никто же не запрещает работать НКО и получать зарубежное финансировать. Смысл этих решений, чтобы это было прозрачно, подотчетно и понятно на что эти громадные средства тратятся. Чтобы общество об этом знало, чтобы граждане об этом знали и чтобы органы контроля и другие, проводящие фин. мониторинг, знали, что это публично полученные средства, а не потрачены на какие-то уставные цели и так далее.
Сегодня при Совете Федерации России уже создано и работает 8 различных комиссий, в том числе возглавляемая сенатором от Пермского края Алексеем Пушковым комиссия по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Одной из основных задач которой является поддержка и развитие региональных средств массовой информации.
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