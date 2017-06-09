Глава региона Максим Решетников впервые выступил перед Заксобранием
09.06.2017 11:58
До 2019 года в крае будет построено 17 детских садов на 2,8 тысяч мест. Также особое внимание краевые власти уделят строительству школ.
"Для этого мы сейчас сформировали программу из 26-ти объектов школьных зданий. В первую очередь, это, конечно, ликвидация ветхих и аварийных школ. Нужно вопрос решать. Ну и, конечно, те школы, которые работают в режиме перегрузки...", - отметил глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.
Акцентировал Максим РЕШЕТНИКОВ внимание и на сфере здравоохранения. Краевые власти планируют увеличить финансирование поликлиник, оснастить учреждения скоростным интернетом и укомплектовать квалифицированными кадрами. Не менее 50 млн рублей ежегодно планируется направлять на приобретение и модернизацию оборудования. До 20-го года планируется построить 18 больниц и поликлиник, а на ремонт существующих потратят 1,5 млрд рублей.
Еще одна тема, которой требуется особое внимание, - создание комфортной среды. Это обеспечение всей территории края сотовой связью и интернетом, газификация населённых пунктов, строительство и ремонт дорог.
В своём докладе глава Прикамья дал чётко понять, что развитие дорожной инфраструктуры - в приоритете. На ближайшую пятилетку намечены большие планы. Уже в этом году будет запущена дорога до Кукуштана и Кунгура. Закончится реконструкция шоссе Космонавтов и части Восточного обхода
В планах реконструкция дороги Березники - Соликамск. После ремонта трасса станет четырехполосной. Обратил внимание депутатов глава Прикамья и на тему патриотического воспитания. Совместно с депутатами готовится большая программа.
"Сейчас у нас будет формироваться программа по патриотическому воспитанию и по поручению главы Прикамья готовится новая редакция этой программы. 23-го числа мы проводим нашу выездную рабочую группу в кадетском лицее имени героя России Фёдора Кузьмина," - сказал депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей ЯШКИН.
Максим Решетников отметил, необходимость создания в регионе фестивалей, культурных мероприятий на постоянной основе. При этом продолжение получат уже имеющиеся проекты в области культуры: строительство новой сцены театра оперы и балета и здания художественной галереи.
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