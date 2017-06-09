Генеральный консул Германии прибыл в Пермь

Максим Решетников выразил признательность Кайлю Штефану за его внимание к Прикамью. Также глава региона высоко оценил сложившиеся контакты с немецкой стороной.



"Мы отмечаем, что немецкие компании, несмотря на все сложности текущего момента, продолжают активно работать в крае, активно инвестировать. В частности, фирма "Хенкель" развивает производство. Недавно встречался с руководством этой фирмы. Подтверждает, да, комфортные условия, подтверждает развитие в крае. И в целом мы отмечаем активность сотрудничества Пермского края с Нижней Саксонией. Города Перми - с Дуйсбургом. И города Чайковского - с Нойштрелицем. При этом реализуются проекты в сфере физической культуры, в сфере спорта, в сфере высшего образования, в сфере культурной политики", - отметил глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.



Консул, после встречи с Главой Прикамья, рассказал, о чём шла речь на переговорах.



"Мы сейчас вели очень насыщенный разговор с Главой региона. Цель моего визита была лично познакомиться с Главой региона. Обсудить дальнейшее развитие сотрудничества. Как можно лучше его в дальнейшем развивать на основе того, что мы уже сейчас имеем. И во всех областях сотрудничества мы определили какие-то общие моменты. В частности, мы говорили о развитии экономического сотрудничества в дальнейшем. Мне удалось посетить технический университет и убедиться в научном сотрудничестве, - рассказал Генеральный консул ФРГ в городе Екатеринбурге Кайль ШТЕФАН.



Программ визита консула трёхдневная. Он уже побывал в 12-й школе Перми, где преподавания сразу нескольких предметов идёт на немецком языке. Посетил Кайль Штефан также сельскохозяйственную академию и художественную галерею. Завтра дипломат из Германии примет участие в международной научно-практической конференции «Архивы без границ».