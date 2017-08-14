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Житель Осы отправится в колонию строго режима за удар полицейского

14.08.2017 14:53
Осинский суд приговорил местного жителя к 1 году и 8 месяцам колонии за удар полицейского.
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Житель Осы отправится в колонию строго режима за удар полицейского
Осинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за применение насилия в отношении полицейского.

В суде было доказано, что в январе текущего года, при проверке сообщения о нарушении общественного порядка, один из дебоширов начал вести себя агрессивно, и нанес сотруднику полиции удар рукой по телу. При транспортировке задержанный продолжал свои противоправные действия в отношении служителей правопорядка. По прибытии в дежурную часть он еще раз ударил полицейского.

Суд приговорил гражданина к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

Метки: суд полиция колония Оса
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