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Житель Кудымкара предстанет перед судом за ложный донос

16.08.2017 18:14
47-летний житель Кудымкара подозревается в ложном доносе на полицейского из-за чувства мести.
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Житель Кудымкара предстанет перед судом за ложный донос
По версии следователей, 19 июля 2017 года мужчина, позвонил в полицию и сообщил о том, что участковый полицейский избил его. Сообщение было зарегистрировано и проверено. Выяснилось, что оговоренный полицейский в тот день составил протокол об административном правонарушении в отношении этого самого мужчины. Когда подозреваемый вернулся домой, он из-за обиды на полицейского совершил звонок в отдел полиции и заявил об избиении.

По результатам проверки, сообщение подозреваемого оказалось ложным. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ, по которой ему грозит срок заключения до 6 лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Метки: донос Кудымкар ложный полиция СК
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