Житель Кудымкара предстанет перед судом за ложный донос

По версии следователей, 19 июля 2017 года мужчина, позвонил в полицию и сообщил о том, что участковый полицейский избил его. Сообщение было зарегистрировано и проверено. Выяснилось, что оговоренный полицейский в тот день составил протокол об административном правонарушении в отношении этого самого мужчины. Когда подозреваемый вернулся домой, он из-за обиды на полицейского совершил звонок в отдел полиции и заявил об избиении.

По результатам проверки, сообщение подозреваемого оказалось ложным. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ, по которой ему грозит срок заключения до 6 лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.