Владимир Путин наградил Валерия Сухих медалью «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени председателя краевого парламента Валерия Сухих.

Свою политическую деятельность господин Сухих начал в 96 году, став депутатом Пермской городской Думы и возглавлял её на протяжении 8-ми лет. Затем он стал заместителем губернатора региона, а в 2007 возглавил администрацию главы Прикамья. С 2008 по 2011 руководил Правительством края, а затем был избран депутатом Законодательного Собрания, которое и возглавляет по настоящее время с 23 декабря 2011 года.

Как говорится в официальном сообщении, Валерий Сухих удостоен награды «за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».