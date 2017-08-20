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Владимир Путин наградил Валерия Сухих медалью «За заслуги перед Отечеством»

20.08.2017 14:10
Наградили Валерия Сухих за большой вклад в укрепление российской государственности.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени председателя краевого парламента Валерия Сухих.

Свою политическую деятельность господин Сухих начал в 96 году, став депутатом Пермской городской Думы и возглавлял её на протяжении 8-ми лет. Затем он стал заместителем губернатора региона, а в 2007 возглавил администрацию главы Прикамья. С 2008 по 2011 руководил Правительством края, а затем был избран депутатом Законодательного Собрания, которое и возглавляет по настоящее время с 23 декабря 2011 года.

Как говорится в официальном сообщении, Валерий Сухих удостоен награды «за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Метки: владимир путин президент за заслуги перед отчеством
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