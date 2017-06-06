Видеокамер в лесах Пермского края будет больше

Благоприятный исход - результат отлаженной работы системы "умного" видеонаблюдения, которую используют сотрудники Пермского лесопожарного центра.



"В системе интегрирован сервис автоматического обнаружения потенциально опасных объектов, - это, когда на зелёном фоне система обнаруживает белое облако дыма. После этого фиксирования система передаёт на пульт управления сигнал. Мы работает на опережение, раньше мы фиксировали только лесные пожары. Сейчас мы фиксируем возгорания на сельхоз землях, на которые успеваем среагировать, чтобы они не переходили в лесфонд. Экономится время, людские затраты", - говорит начальник РДС Пермского лесопожарного центра Григорий ЧЕЧУШКОВ.



Ещё одно из главных преимуществ этого оборудования - геоинформационная функция. Стоит только навести указатель на конкретную область изображения и программа в считанные секунды сообщит координаты места, куда лесопожарным службам необходимо выезжать для ликвидации возгорания.



Всего за период с мая по сентябрь прошлого года автоматизированная система видеонаблюдения помогла зафиксировать в Пермском крае более 120 возгораний. Как отмечают специалисты, такое оборудование позволяет работать им быстрее и эффективнее практически в 2 раза. В преддверии пожароопасного сезона в текущем году "умная" система вновь "на страже": сегодня в разных районах Прикамья установлено порядка 10 веб-камер, которые в 2016-м по заказу краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии были установлены крупнейшим интернет-провайдером страны «Ростелеком».



"Данный проект обеспечивает 3 основных преимущества: первое - это дополнительная безопасность населения, проживающих рядом с лесными массивами. Второе - сохранность лесного фонда. И третье - это сохранение бюджета. Раньше для того, чтобы определить очаг возгорания, необходимо было поднимать самолёт и тратить больше количество денег", - говорит руководитель направления пермского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений ШЕПЕЛЬ.



Работать над повышением эффективности пожарной безопасности власти региона намерены и дальше. Теперь в планах на будущие годы - увеличить количество точек наблюдения ещё, как минимум, на 15 единиц.