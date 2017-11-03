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В выходные в Прикамье придут похолодание и снег

03.11.2017 19:00
Снег и переменная облачность с понижением температуры воздуха прогнозируются в Пермском крае в эти выходные.
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В выходные в Прикамье придут похолодание и снег
По данным Пермского гидрометцентра, в выходные в Пермском крае ожидается похолодание, температура воздуха опустится ночью до -3 градусов, а днем не поднимется выше +1 градуса. Также в регионе пройдут осадки в виде дождя со снегом, местами ожидается переменная облачность. На дорогах возможно образование наледи и снежных накатов.
Метки: погода выходные Пермский край
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