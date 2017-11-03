В выходные в Прикамье придут похолодание и снег
03.11.2017 19:00
Снег и переменная облачность с понижением температуры воздуха прогнозируются в Пермском крае в эти выходные.
По данным Пермского гидрометцентра, в выходные в Пермском крае ожидается похолодание, температура воздуха опустится ночью до -3 градусов, а днем не поднимется выше +1 градуса. Также в регионе пройдут осадки в виде дождя со снегом, местами ожидается переменная облачность. На дорогах возможно образование наледи и снежных накатов.
Другие новости
02 Ноября 2017
02 Ноября 2017
02 Ноября 2017
31 Октября 2017
30 Октября 2017
30 Октября 2017
26 Октября 2017
26 Октября 2017
25 Октября 2017
Modal title
One fine body…