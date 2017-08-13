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В Кунгуре спасатели освободили запертого в доме двухлетнего ребенка

13.08.2017 15:43
В Кунгуре 2-летний мальчик заперся в помещении, когда его дед ненадолго отлучился из дома.
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В Кунгуре спасатели освободили запертого в доме двухлетнего ребенка
В субботу, 12 августа, двухлетний ребенок, гостивший у своего деда в Кунгуре, по случайности закрылся в доме. Самостоятельно открыть дверь маленький мальчик не смог. Родственники вызывали службу спасения. Спасатели при помощи слесарного оборудования вызволили ребенка. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, сообщили в Кунгурской службе спасения.
Метки: Кунгур спасатели ребенок один дома
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