В Кунгуре спасатели освободили запертого в доме двухлетнего ребенка

В Кунгуре 2-летний мальчик заперся в помещении, когда его дед ненадолго отлучился из дома.

В субботу, 12 августа, двухлетний ребенок, гостивший у своего деда в Кунгуре, по случайности закрылся в доме. Самостоятельно открыть дверь маленький мальчик не смог. Родственники вызывали службу спасения. Спасатели при помощи слесарного оборудования вызволили ребенка. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, сообщили в Кунгурской службе спасения.