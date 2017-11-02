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В Прикамье приставы «организовали» банкет, чтобы поймать должницу

02.11.2017 16:11
Для обнаружения должницы судебные приставы в Пермском крае договорились о банкете.
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В Прикамье приставы «организовали» банкет, чтобы поймать должницу
В Чусовом местная жительница задолжала знакомой более 850 тысяч рублей.

Так как должница не проживала по месту прописки, судебные приставы проверили информацию о месте работы жительницы Чусового. Выяснялось, что женщина работает администратором в одном из местных кафе. Чтобы встретиться с разыскиваемой, сотрудники судебных приставов «организовали» банкет. После чего один из приставов связался с должницей, договорившись о встрече для обсуждения предстоящего банкета.

Встретившись с удивленной должницей, сотрудник ведомства взял с нее объяснительную о причине неуплаты долга, выяснил ее новый адрес проживания, а также они договорились, что женщина будет выплачивать долг частями, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Метки: приставы Чусовой долг банкет
Комментарии (1)
Гость 02.11.2017 18:42:44
фига се красавчег
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