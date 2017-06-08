В Прикамье бизнесмена обязали восстановить памятник архитектуры
08.06.2017 10:05
В Чердыни местная прокуратура обязала собственника исторического здания привести его в надлежащее состояние.
После проверок исторических зданий прокуратурой Чердынского района было установлено, что бывший особняк купца Протопопова, являющийся объектом культурного наследия, находился в ненадлежащем состоянии: металлические листы на крыше подверглись коррозии, частично отсутствовала кровля и обвалились элементы фасада.
По закону, собственник здания, входящего в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, обязан содержать его в изначальном состоянии. После проверку предпринимателю было внесено представление с требованием провести ремонтные работы.
На данный момент завершен ремонт кровли здания, в скором времени начнутся работы по восстановлению фасада усадьбы.
Другие новости
02 Марта 2017
02 Марта 2017
01 Марта 2017
12 Января 2017
01 Декабря 2016
23 Ноября 2016
02 Июня 2016
01 Июня 2016
29 Апреля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦