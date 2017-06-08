В Прикамье бизнесмена обязали восстановить памятник архитектуры

После проверок исторических зданий прокуратурой Чердынского района было установлено, что бывший особняк купца Протопопова, являющийся объектом культурного наследия, находился в ненадлежащем состоянии: металлические листы на крыше подверглись коррозии, частично отсутствовала кровля и обвалились элементы фасада.



По закону, собственник здания, входящего в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, обязан содержать его в изначальном состоянии. После проверку предпринимателю было внесено представление с требованием провести ремонтные работы.



На данный момент завершен ремонт кровли здания, в скором времени начнутся работы по восстановлению фасада усадьбы.