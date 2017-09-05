В Прикамье на этой неделе ожидаются заморозки

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает:
- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию; - нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления; - при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Modal title
One fine bodyвЂ¦