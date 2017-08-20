В Пермском крае всю неделю будет жаркая погода
20.08.2017 09:40
Днем температура воздуха в поднимется до +29°, временами осадки.
По данным Пермского гидрометцентра, на территории Пермского края установится жаркая погода. Всю следующую неделю температура воздуха днем будет от +24° до +30°, ночью - от +12° до +17°. Возможны кратковременные осадки и переменная облачность. Ближе к выходным температура воздуха днем упадет до +22°.
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