В Пермском крае сохраняется высокая активность клещей

По состоянию на 10 августа 2017 года в специализированные медучреждения обратились уже 13200 жителей Прикамья с фактом присасывания клещей. Среди обратившихся 2435 детей в возрасте до 14 лет. За такой же период 2016 года было зарегистрировано 14365 обращений граждан, в том числе 2515 детей.

Положительные анализы на клещевой вирусный энцефалит и болезнь Лайма обнаружен у 194 человек, что меньше чем в 2016 году (295).

Отметим, что за неделю с 04 августа по 10 августа 2017 года в медицинские организации региона с присасыванием клещей обратились 183 человека, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

Больше всего зарегистрированных присасываний клещей в Очерском, Верещагинском и Сивинских районах. Наибольшая активность в Пермском районе выявлены в дачных массивах Кукуштана и Алешихи.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что акарицидные обработки носят только точечный характер - вдоль троп и организованных мест отдыха. Поэтому, перед выездом на природу или в парк необходимо в обязательном порядке использовать защитную одежду, репелленты и проводить осмотры.