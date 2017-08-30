В Пермском крае наказали директора школы за поборы с родителей учеников

Прокуратурой Пермского района установлено, что в мае 2017 года в одной из школ родительским собранием было принято решение о приобретении рабочих тетрадей за счет собственных средств. Однако, согласно статье 35 Федерального закона об образовании, обеспечение учебниками и учебными пособиями должно осуществляться за счет бюджетных средств.

По итогам проверки в адрес начальника Управления образования Пермского района внесено представление, по результатам которого директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.