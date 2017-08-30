(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Пермском крае наказали директора школы за поборы с родителей учеников

30.08.2017 16:53
В Пермском районе прокуратурой выявлен факт сбора денег с родителей учеников школы.
514
В Пермском крае наказали директора школы за поборы с родителей учеников
Прокуратурой Пермского района установлено, что в мае 2017 года в одной из школ родительским собранием было принято решение о приобретении рабочих тетрадей за счет собственных средств. Однако, согласно статье 35 Федерального закона об образовании, обеспечение учебниками и учебными пособиями должно осуществляться за счет бюджетных средств.

По итогам проверки в адрес начальника Управления образования Пермского района внесено представление, по результатам которого директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Метки: школа директор побор родители ученики
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости