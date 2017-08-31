В Пермском крае больницы начали подключать к высокоскоростному интернету

Развитие такого формата врачебной помощи, как телемедицина - отличное подспорье в ежедневной работе врачей.



"Если человек не транспортабельный, это, во-первых, мне помощь и пациенту. В назначении, в коррекции лечения. Дополнительно внешняя консультация дает дополнительную возможность подобрать подходящую дозу лечения. С кардиологом связываемся", - рассказывает участковый терапевт ЗАТО Звёздный Марина Филимонова.



Доступ в сеть со скоростью 100 мегабит в секунду и свободный Wi-Fi. Новые современные условия позволяют проводить онлайн-консультации с краевыми специалистами. Новый проект "Телемедицина" в ЗАТО Звёздный уже запущен.



"Это помощь третьего уровня первичному звену, когда по средствам телемедицинской консультации можно получить исчерпавшую информацию от специалиста краевых учреждений. С течением времени мы все чаще пользуемся этой возможностью, как сокращающей время консультации. Экономит время как врача, так и пациента", - говорит главный врач ЗАТО Звёздный Сергей Удовихин.



О первых результатах проекта рассказали временно исполняющему обязанности губернатора края Максиму Решетникову. Подключение медицинских учреждений к широкополосному интернету - совместный проект властей региона и компании "Ростелеком".



"Нас ждет переход в цифровой мир, когда вся медицинская информация будет храниться и передаваться в электронном виде. Это создает дополнительные возможности для повышения производительности. Программа устранения цифрового неравенства, программа подключения небольших населенных пунктов полностью реализуется за счет российских комплектующих", - рассказывает президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.



Оптический кабель провайдеру поставляет ООО «Инкаб». Таким образом, развитие сетей связи способствует расширению кооперационных цепочек в регионе.



"Это отличный пример. Это реализация программы импортозамещения в действии. Контракты и понимание долгосрочные. Это дает предприятию возможность дальше развиваться, поэтому мы заинтересованы в присутствии таких компаний, как "Ростелеком" на территории", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.



В рамках федерального проекта до конца 2017 года планируется обеспечить доступом к высокоскоростному интернету 350 медицинских учреждений Пермского края. Еще 100 – в следующем году.



"В первую очередь широкополосный интернет необходим в отдаленных территориях. И на сегодня для краевого правительства это задача одна из приоритетных. По программе "Телемедицина" за счет краевого бюджета появится скоростной интернет в 600 фельдшерско-акушерский пунктах", - сообщает корреспондент Татьяна Алексанова.