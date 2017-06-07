В Перми стартовал традиционный автопробег связистов
07.06.2017 13:55
Впереди два дня пути, четыре района и 350 километров прикамских дорог. Это уже девятый по счету автопробег, который проводит союз операторов связи Пермского края.
"Автопробег небольшой. Порядка 350 километров. Но он достаточно насыщен по встречам. Мы будем открывать новые объекты - узлы связи. Там, в проблемных районах, там, где были белые пятна. Я думаю, что это будет замечательное мероприятие, - говорит президент Союза операторов связи Пермского края Иван КВЯТКОВСКИЙ.
Связисты проверят качество сигнала в Октябрьском, Суксунском, Кишертском и Березовском районах. Оценивать будут связь сразу всех видов: телефонную, телевизионную, интернет и даже почтовую. Их представители, как и руководство Прикамского управления Роскомнадзора традиционно принимают участие в автопробеге.
"Самое главное - проект устранения цифрового неравенства. Начали подавать Wi-Fi в малые населенные пункты. И в одном из населенных пунктов должна быть подключена школа по технологии Wi-Fi. Посмотрим как это всё работает, - отметил руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий ЩЕБЕТКОВ.
Наши сотрудники - корреспондент Денис Пальчиков и оператор Андрей Соловьёв. Они вместе со связистами преодолеют весь путь и потом расскажут, как в Прикамье развивается связь.
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