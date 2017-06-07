В Перми стартовал традиционный автопробег связистов

"Автопробег небольшой. Порядка 350 километров. Но он достаточно насыщен по встречам. Мы будем открывать новые объекты - узлы связи. Там, в проблемных районах, там, где были белые пятна. Я думаю, что это будет замечательное мероприятие, - говорит президент Союза операторов связи Пермского края Иван КВЯТКОВСКИЙ.



Связисты проверят качество сигнала в Октябрьском, Суксунском, Кишертском и Березовском районах. Оценивать будут связь сразу всех видов: телефонную, телевизионную, интернет и даже почтовую. Их представители, как и руководство Прикамского управления Роскомнадзора традиционно принимают участие в автопробеге.



"Самое главное - проект устранения цифрового неравенства. Начали подавать Wi-Fi в малые населенные пункты. И в одном из населенных пунктов должна быть подключена школа по технологии Wi-Fi. Посмотрим как это всё работает, - отметил руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий ЩЕБЕТКОВ.



Наши сотрудники - корреспондент Денис Пальчиков и оператор Андрей Соловьёв. Они вместе со связистами преодолеют весь путь и потом расскажут, как в Прикамье развивается связь.