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В Перми стартовал традиционный автопробег связистов

07.06.2017 13:55
Впереди два дня пути, четыре района и 350 километров прикамских дорог. Это уже девятый по счету автопробег, который проводит союз операторов связи Пермского края.
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"Автопробег небольшой. Порядка 350 километров. Но он достаточно насыщен по встречам. Мы будем открывать новые объекты - узлы связи. Там, в проблемных районах, там, где были белые пятна. Я думаю, что это будет замечательное мероприятие, - говорит президент Союза операторов связи Пермского края Иван КВЯТКОВСКИЙ.

Связисты проверят качество сигнала в Октябрьском, Суксунском, Кишертском и Березовском районах. Оценивать будут связь сразу всех видов: телефонную, телевизионную, интернет и даже почтовую. Их представители, как и руководство Прикамского управления Роскомнадзора традиционно принимают участие в автопробеге.

"Самое главное - проект устранения цифрового неравенства. Начали подавать Wi-Fi в малые населенные пункты. И в одном из населенных пунктов должна быть подключена школа по технологии Wi-Fi. Посмотрим как это всё работает, - отметил руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий ЩЕБЕТКОВ.

Наши сотрудники - корреспондент Денис Пальчиков и оператор Андрей Соловьёв. Они вместе со связистами преодолеют весь путь и потом расскажут, как в Прикамье развивается связь.
Метки: Связисты автопробег Пермский край
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