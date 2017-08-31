В Лысьве состоялся фестиваль малой авиации «Взлётка»
31.08.2017 13:57
Более 10 летальных аппаратов – самолеты, паралеты и планеры. За штурвалами - квалифицированные летчики.
В этом году из-за непогоды фестиваль "Взлётка" перенесли с июля на конец августа. Но на посещаемость это не повлияло. Зрителей было несколько сотен.
С каждым годом фестиваль становится масштабнее. В этот раз участие в нем приняли пилотажные группы из Лысьвы, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Организаторы уже начали задумываться о том, чем удивить зрителей в следующем году на юбилейный - 5-й фестиваль «Взлетка».
Другие новости
30 Августа 2017
28 Августа 2017
25 Августа 2017
24 Августа 2017
23 Августа 2017
22 Августа 2017
22 Августа 2017
17 Августа 2017
16 Августа 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦