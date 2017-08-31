В Лысьве состоялся фестиваль малой авиации «Взлётка»

В этом году из-за непогоды фестиваль "Взлётка" перенесли с июля на конец августа. Но на посещаемость это не повлияло. Зрителей было несколько сотен.



С каждым годом фестиваль становится масштабнее. В этот раз участие в нем приняли пилотажные группы из Лысьвы, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Организаторы уже начали задумываться о том, чем удивить зрителей в следующем году на юбилейный - 5-й фестиваль «Взлетка».