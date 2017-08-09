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В Кунгуре спасатели вызволили из запертой квартиры 1,5-годовалого малыша

09.08.2017 15:24
Сотрудникам Кунгурской службы спасения пришлось проникнуть в квартиру, в которой заперся 1,5-годовалый ребенок.
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В Кунгуре спасатели вызволили из запертой квартиры 1,5-годовалого малыша
Вчера, 8 августа, в Кунгурскую городскую службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир города на улице Луговая заперся ребенок 1,5 лет. На место происшествия выехали спасатели и при помощи спецтехники вскрыли окно 1 этажа и открыли входные двери. Ребенок, находившийся в квартире один, не пострадал. Об этом сообщает официальная группа "Кунгурская служба спасения" в социальной сети "ВКонтакте".
Метки: Кунгур ребенок заперт спасли
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