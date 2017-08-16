В Губахе поймали пьяного водителя автобуса

15 августа в Губахе, сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автобус маршрута Кунгур-Соликамск. Водитель данного автобуса имел характерные признаки опьянения, которых было достаточно, чтобы пройти освидетельствование. Результаты выявили превышение норм алкоголя у водителя, после чего его отстранили от управления автобусом, а сам транспорт перевезли на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении. Сейчас ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.