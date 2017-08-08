В Березниках строят АЗС европейского формата
08.08.2017 12:16
Работы не останавливаются ни на секунду. Одна из самых важных транспортных артерий Березников. Очень много лет на участке успешно функционировала автозаправочная станция. Но город растет и развивается, поэтому появилась необходимость создать АЗС нового, европейского формата.
АЗС в Березниках будет с современным торговым залом и оборудованием. Еще одно из ноу-хау в сфере охраны окружающей среды: колонки будут оборудованы системами паровозврата, которые значительно снизят объемы выбросов в атмосферу.
"Если мы раньше с вами как автомобилисты при заправке высокооктанового бензина, особенно в жаркую погоду наблюдали резкий запах, парообразную смесь, то сейчас современные колонки уже возвращают паровозвратную фазу уже в сам резервуар", - говорит директор подрядной организации Владимир ЛОПАТИН.
Генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец, лично следит за строительством АЗС. В Березниках на сегодняшний день 4 лукойловские заправочные станции. Две из них уже в этом году подлежат масштабной реконструкции.
"Так как мы видим перспективу здесь. Перспективу сохранения города, тех предприятий, что находятся в округе, мы принимаем решение реконструировать две из четырех дозаправочных станций", - подчеркивает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей ГАВРИЛЕЦ.
Человеку в дороге важно не только качественное топливо, заправка без очередей, но и теплый прием. Современные АЗС - это иной уровень комфорта, - отмечает Андрей Гаврилец. Оценить его можно только самому. К примеру, какого качества кофе, останется ли доволен клиент. На сегодняшний день в обслуживании компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 324 станции. Это заправки в Кирове, в Екатеринбурге, Ижевске. В Пермском крае более ста автозаправочных станций. И все больше АЗС нового формата.
"50 совершенно новых мы построили за последние три года. Совершенно новых, совершенно современных. С чистыми благоустроенными туалетами, кафе, дополнительными сервисами", - рассказывает Андрей ГАВРИЛЕЦ.
"Задача – привести к единому новому стандарту как можно большее число автозаправочных комплексов", - говорит Андрей Гаврилец. В том, что так и будет, сомневаться не приходится. За его плечами опыт работы не только в России, но и в Белоруссии, и в Украине. Генеральным директором компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец назначен в декабре 2014 года. С того времени отношение прикамских автомобилистов к заправке своего автомобиля изменилось кардинально. Режим работы здесь интенсивный. У всех сотрудников, включая генерального директора.
Что касается нового формата АЗС в Березниках, то подрядчик идет с опережением графика. По плану станцию должны сдать к концу года, но, похоже, что через месяц-полтора здесь уже появятся первые довольные клиенты.
Другие новости
08 Августа 2017
20 Июля 2017
18 Июля 2017
08 Июня 2017
31 Мая 2017
30 Мая 2017
28 Мая 2017
05 Мая 2017
03 Мая 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦