В Березниках строят АЗС европейского формата

АЗС в Березниках будет с современным торговым залом и оборудованием. Еще одно из ноу-хау в сфере охраны окружающей среды: колонки будут оборудованы системами паровозврата, которые значительно снизят объемы выбросов в атмосферу.



"Если мы раньше с вами как автомобилисты при заправке высокооктанового бензина, особенно в жаркую погоду наблюдали резкий запах, парообразную смесь, то сейчас современные колонки уже возвращают паровозвратную фазу уже в сам резервуар", - говорит директор подрядной организации Владимир ЛОПАТИН.



Генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец, лично следит за строительством АЗС. В Березниках на сегодняшний день 4 лукойловские заправочные станции. Две из них уже в этом году подлежат масштабной реконструкции.



"Так как мы видим перспективу здесь. Перспективу сохранения города, тех предприятий, что находятся в округе, мы принимаем решение реконструировать две из четырех дозаправочных станций", - подчеркивает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей ГАВРИЛЕЦ.



Человеку в дороге важно не только качественное топливо, заправка без очередей, но и теплый прием. Современные АЗС - это иной уровень комфорта, - отмечает Андрей Гаврилец. Оценить его можно только самому. К примеру, какого качества кофе, останется ли доволен клиент. На сегодняшний день в обслуживании компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 324 станции. Это заправки в Кирове, в Екатеринбурге, Ижевске. В Пермском крае более ста автозаправочных станций. И все больше АЗС нового формата.



"50 совершенно новых мы построили за последние три года. Совершенно новых, совершенно современных. С чистыми благоустроенными туалетами, кафе, дополнительными сервисами", - рассказывает Андрей ГАВРИЛЕЦ.



"Задача – привести к единому новому стандарту как можно большее число автозаправочных комплексов", - говорит Андрей Гаврилец. В том, что так и будет, сомневаться не приходится. За его плечами опыт работы не только в России, но и в Белоруссии, и в Украине. Генеральным директором компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец назначен в декабре 2014 года. С того времени отношение прикамских автомобилистов к заправке своего автомобиля изменилось кардинально. Режим работы здесь интенсивный. У всех сотрудников, включая генерального директора.



Что касается нового формата АЗС в Березниках, то подрядчик идет с опережением графика. По плану станцию должны сдать к концу года, но, похоже, что через месяц-полтора здесь уже появятся первые довольные клиенты.