В Березниках стартовало масштабное строительство нового микрорайона

Накануне первые кирпичи в создание комфортной городской среды в столице Верхнекамья уложили временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края, директор Усольского калийного комбината и глава Березников.



"Это действительно комфортная городская среда, о которой мы говорим. Это вопросы социнфраструктуры. Два детских сада, школа. И очень важно, что компания «ЕвроХим» берет на себя все затраты по созданию этой инфраструктуры. Это пример социально ответственного бизнеса", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.



Строительство жилого комплекса - часть крупнейшего инвестпроекта компании «ЕвроХим» в рамках трехстороннего соглашения между правительством Пермского края и Министерством промышленности и торговли РФ. Всего на развитие Усольского калийного комбината планируется потратить 115 миллиардов рублей. Порядка 90 уже освоено. Особое внимание компания уделяет обязательствам социального характера.



"Микрорайон для людей. Здесь будут площадки для отдыха, маленькие парки, зеленые зоны, чтобы могли мамы гулять безопасно с колясками... Мы хотим, чтобы кампания была социально привлекательной", - сказал директор ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» Алексей Шеин.



Жилая застройка предусматривает возведение пятиэтажных домов с детскими площадками во дворах, автомобильными парковками на каждую семью. Квартиры от 50 кв. метров и более. В планах первой очереди строительства до 2021 года возвести 18 многоэтажных домов.



"Очень важно то, что строится жилье в городе. Когда город строится, значит, он живет и развивается. То, что это весь комплекс с инфраструктурой: школы, детские сады, спортивный комплекс. Это будет один из лучших районов, которые вообще сегодня есть", - отметил глава города Березники Сергей Дьяков.



Сегодня к площадке строительства нового микрорайона уже начали подводить инженерные коммуникации. Выполнены работы по подведению водовода и электричества. Первые пять домов планируется сдать уже в 2018 году.