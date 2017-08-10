УФАС: «Свинокомплекс Пермский» вернет 200 млн рублей в бюджет

Казалось бы, заявляйся и получай бюджетные деньги. Но нет. На деле оказалось, что сделать это практически нереально. Тревогу забила прокуратура и направила заявление в антимонопольный орган.

"В этом порядке отсутствует, установленная законом, необходимость согласования предоставления преференций с антимонопольным органом. Поскольку порядок утверждён постановлением правительства Пермского края ещё в январе 17-го года. Это не бюджет, это не закон о бюджете и предоставление преференций, субсидий, нужно согласовывать с антимонопольным органом. И такая норма должна быть в этом порядке, но такой нормы там нет", - говорит и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю Александр ПЛАКСИН.

Это первые признаки нарушения, которые выявила ФАС. Второй блок нестыковок касался предъявляемых требований, которые были определены в этом порядке. По факту оказалось, что им полностью соответствует лишь одно предприятие в Пермском крае - «Свинокомплекс Пермский», которому и были выделены деньги в сумме более 200-от миллионов рублей.

"Получается, что этому крупному игроку создается преимущество, а остальные мелкие заводчики свиней остаются за бортом. Они не получат деньги. И не имеют на это право, исходя из таких требований. В итоге это приведет к тому, что они будут вынуждены сокращать свой бизнес. Может привести и к ликвидации в том числе", - отметил Александр ПЛАКСИН.

В антимонопольной службе с таким положением дел не согласились и направили в правительство региона предупреждение о необходимости изменения порядка предоставления субсидий, это, во-первых, а во-вторых, «Свинокомплекс Пермский» будет обязан вернуть все полученные средства обратно в бюджет в срок до 4 сентября.