Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Пермском крае

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает: по данным Пермского гидрометцентра до 25 августа в регионе ожидается аномальная жара для данного периода времени. Превышение среднесуточной температуры составит 7 и более градусов. По данным синоптиков, в четверг температура воздуха в регионе может достичь 31 градуса.

Рекомендуется провести комплекс мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети по снижению риска возникновения ЧС и происшествий, а также провести проверку аварийно-спасательных служб и ограничить проведение массовых мероприятий.