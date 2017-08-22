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Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Пермском крае

22.08.2017 07:50
С 21 по 25 августа в Пермском крае из-за жаркой погоды повышается вероятность возникновения пожаров. В связи с чем МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе.
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Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Пермском крае
Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает: по данным Пермского гидрометцентра до 25 августа в регионе ожидается аномальная жара для данного периода времени. Превышение среднесуточной температуры составит 7 и более градусов. По данным синоптиков, в четверг температура воздуха в регионе может достичь 31 градуса.

Рекомендуется провести комплекс мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети по снижению риска возникновения ЧС и происшествий, а также провести проверку аварийно-спасательных служб и ограничить проведение массовых мероприятий.

Метки: штормовое предупреждение погода жара мчс
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