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С начала 2017 года Пермский покинули 40 тысяч человек

19.08.2017 15:17
По данным Пермьстата, 39732 человека переехали из Пермского края.
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С начала 2017 года Пермский покинули 40 тысяч человек
По данным Пермьстата, с начала 2017 года Пермский край покинули почти 40 тысяч человек. 39732 человека мигрировали из Прикамья в другие регионы России, в том числе 1812 человек уехали в другие страны. Наиболее привлекательными регионами страны, в которые уезжают местные жители - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область.

В связи с меньшим количеством новых жителей Прикамья, число которых составило 37931 человек, на первое полугодие 2017 года в Пермском крае зафиксирован отток населения.

Метки: пермьстат миграция отток
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