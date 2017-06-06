Росгвардия проверит вооруженных дачников Пермского края

"Росгвардия обращает внимание, что в летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях. В настоящее время организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу именно с такими владельцами оружия", - сообщается на сайте Росгвардии.



Людей, обладающих огнестрельным оружием, по закону и так должны проверять с определённой регулярностью, отмечают эксперты, однако по факту до этого просто не всегда доходят руки. По правилам участковый по нескольку раз в год должен захаживать к владельцам огнестрельного оружия и контролировать, как оно хранится.



"По факту человек может не видеть своего участкового несколько лет. Это совершенно обычная ситуация, особенно, если учесть, что раньше участковый присматривал за несколькими сотнями человек. Сейчас, на один участок полиции приходится несколько тысяч человек. Наблюдать за ними очень и очень сложно, потому что и контингент есть судимый, и алкоголики и за всеми ними должен присматривать участковый. Времени на владельцев оружия, зачастую, просто не остаётся, потому что они, как правило, не доставляют никаких проблем. Владельцы оружия, как правило, это наиболее законопослушная часть российского общества. Они дорожат своим правом на оружие. И дамоклов меч над ними висит постоянно. Если оружие хранится неправильно - его могут отобрать", - отмечает пресс-секретарь Федерации практической стрельбы Пермского края Юрий ДАНИЛОВ.



Более того, с недавнего времени участковые могут лишь выписать предписание об устранении нарушений. Изъять оружие у владельца может только Росгвардия. В целом по стране на руках у населения находятся порядка 7 миллионов единиц огнестрельного оружия. Только в Пермском крае около 60 тысяч.