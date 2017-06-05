Православные Прикамья отметили День Святой Троицы

Ежегодно в этот день сюда приезжает порядка 40 тысяч человек. И даже затяжные дожди нынче не отбили у пермяков желания навестить предков.



А ведь для христиан этот праздник считается одним из центральных, напоминают в Пермской епархии. Согласно Библии, в день Святой Троицы произошло сошествие Святого Духа на апостолов, которое предрёк Иисус Христос перед своим вознесением на небо. В честь этого, по православной традиции, верующие посещают не только кладбище, но и церковь, украшенную цветами, берёзовыми ветвями.



В эти дни в храмах звучат особые коленопреклонные молитвы, которые читают лишь раз в год. У православных праздник Святой Троицы - событие, завершающее цикл песнопений и богослужений, посвящённых Пасхе.