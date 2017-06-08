Полпред в ПФО Бабич оценил ход переселения людей из опасной зоны в Березниках

Сейчас в ЖК "Любимов" готовы пять многоквартирных домов. Этим летом будет сдано еще 3 многоэтажки, общей площадью порядка 80 тыс. кв. метров, для еще 2 тысяч семей. Осенью начнется возведение второй очереди комплекса – проектная документация на 6 домов уже прошла госэкспертизу.



В последнее время, строительство ЖК "Любимов" на особом контроле у властей. Оценить ход работ на место прибыли полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич, замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Леонид Ставицкий и глава Прикамья Максим Решетников. Он ещё в первый рабочий день на своем посту в качестве одной из первоочередных задач краевого Правительства обозначил переселение березниковцев из опасной части города. В апреле, на встрече с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым удалось решить вопрос о дополнительном финансировании проекта, почти на 2 млрд. рублей.



"Наша стратегическая задача и задача федерального центра не просто дать денег, а задача построить там комфортный, современный микрорайон. И то, что мы сегодня видим, те планы, которые есть, и как раз деньги направляются именно на эту цель. С этой точки зрения основная задача сейчас строительного комплекса - выполнить те задачи, которые поставлены. Потому что все организационные, финансовые и юридические, правовые, какие угодно вопросы, остальные, все решены", - сказал глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.



Полпред Президента Михаил Бабич пояснил, какие средства и на что именно направляются для помощи переселенцам.



"Принято решение председателем правительства о выделении из резервного фонда 1 млрд 250 млн рублей. Это та часть федерального финансирования, которая оставалась за федеральным бюджетом, плюс 683 миллиона. Это деньги, которые идут на удорожание жилья. Это 1/3 ее финансирует край и 1/3 финансирует "Уралкалий". Регион взял на себя порядка 3 млрд рублей на объекты социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, ФОК и т.д.", - отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил БАБИЧ.



На совещании в администрации Березников обсуждалась транспортная доступность нового микрорайона. Планируется, что по мере заселения будет увеличиваться количество автобусов и маршрутных такси, следующих до "Любимова".



"Транспортная инфраструктура, здесь проблема достаточно большая. Поступают жалобы от граждан, они обоснованы. Руководство города и края об этом знают. Все меры для того, чтобы эти требования граждан были решены, они предпринимаются. Уверен, что они будут решены", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид СТАВИЦКИЙ.



Одним из распоряжений главы региона было максимально синхронизировать строительство жилых домов с возведением объектов инфраструктуры. Так, в планах - строительство средней школы на 1200 мест, с 2 бассейнами и современным спортзалом. На территории комплекса будут функционировать МФЦ, территориальный отдел полиции и почта. Так же в будущем здесь хотят возвести физкультурно-оздоровительный комплекс.