Полицейские Прикамья получили ключи от новых внедорожников

Сегодня, 16 августа, состоялось торжественное вручение новых внедорожников для различных подразделений полиции Прикамья. Глава Пермского края Максим Решетников и начальник регионального МВД Виктор Кошелев вручили ключи от 31 автомобиля Chevrolet-Niva и «УАЗ-3909». Новые машины были приобретены в рамках программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».

«При распределении автотранспорта приоритет был предоставлен районам края», - отметил генерал-лейтенант Виктор Кошелев.

Автомобили дополнительно оснащены видеорегистраторами и рациями. Большая часть автомобилей передана участковым территориальным органам, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.