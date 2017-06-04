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Пермский край занял 3 место в Поволжье по чистоте региона

04.06.2017 10:28
Составлен экологический рейтинг самых чистых и грязных регионов России.
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Пермский край занял 3 место в Поволжье по чистоте региона
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017.

Прикамье заняло 3 место в Приволжском Федеральном округе, уступив по чистоте Чувашской республике и Ульяновской области. По России Пермский край занял 20 место. Рейтинг составляется по трем индексам: природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический.

Отметим, что цель проекта «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации»осуществление общественного мониторинга в сфере экологической безопасности.

Фото: сайт «Зеленый патруль»
Метки: экология поволжье
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