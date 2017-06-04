Пермский край занял 3 место в Поволжье по чистоте региона

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017.



Прикамье заняло 3 место в Приволжском Федеральном округе, уступив по чистоте Чувашской республике и Ульяновской области. По России Пермский край занял 20 место. Рейтинг составляется по трем индексам: природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический.



Отметим, что цель проекта «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации»осуществление общественного мониторинга в сфере экологической безопасности.



Фото: сайт «Зеленый патруль»