Пермский край занял 16 место в антирейтинге регионов по обналичиванию средств

Главной причиной такой динамики они называют тот факт, что удалось пресечь деятельность сразу нескольких "обналичников". В частности, преступного сообщества из 13 человек, которые в 14-15-м годах незаконно обогатились на 31 миллион рублей. Следствие считает, что на основе таких дел приняты действенные меры по предупреждению подобных преступлений.



"Это комплекс мер. По оперативным мерам мы вам ничего сказать не можем. То, что представления вносились по поводу этих преступлений - мы направляем представления в ходе расследования уголовных дел должностному лицу, которое должно принять к сведению и, соответственно, устранить те нарушения, которые существовали, что привело к совершению данных преступлений", - сказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Андрей УФИМЦЕВ.



Всего же только в этом году на руках у прикамских следователей находилось почти 12 тысяч уголовных дел, из них уже направлено в суд - чуть больше двух с половиной тысяч.