Новым главой Министерства природных ресурсов Пермского края назначен Дмитрий Килейко

Сегодня глава Пермского края назначил нового руководителя краевого Министерства природных ресурсов, хозяйства и экологии. Место ушедшего в руководители Западно-Уральского Ростехнадзора Константина Черемушкина занял Дмитрий Евгеньевич Килейко. Исполняющий обязанности главы министерства ранее руководил геологоразведочными проектами в крупных российских холдингах, а также работал в других странах.

Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников поблагодарил Константина Черемушкина за проделанную работу в министерстве, а новому главе Дмитрию Килейко пожелал успеха на рабочем месте, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.