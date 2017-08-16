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Новым главой Министерства природных ресурсов Пермского края назначен Дмитрий Килейко

16.08.2017 14:00
Бывший глава Министерства Константин Черемушкин назначен руководителем Западно-Уральского Ростехнадзора.
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Новым главой Министерства природных ресурсов Пермского края назначен Дмитрий Килейко
Сегодня глава Пермского края назначил нового руководителя краевого Министерства природных ресурсов, хозяйства и экологии. Место ушедшего в руководители Западно-Уральского Ростехнадзора Константина Черемушкина занял Дмитрий Евгеньевич Килейко. Исполняющий обязанности главы министерства ранее руководил геологоразведочными проектами в крупных российских холдингах, а также работал в других странах.

Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников поблагодарил Константина Черемушкина за проделанную работу в министерстве, а новому главе Дмитрию Килейко пожелал успеха на рабочем месте, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.

Метки: Килейко министр Пермский край
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