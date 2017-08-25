На развитие дорожного хозяйства Пермского края направлено 11 млрд рублей

Всего 56% дорог Перми, Пермского, Краснокамского и Добрянского районов до конца сезона должны привести в нормативное состояние. На эти цели из федеральной казны в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" наш регион получил 1 миллиард рублей. В общей сложности этого хватит на то, чтобы привести в надлежащее состояние 87 трасс, из которых 19 находятся непосредственно в Перми.



На развитие дорожного хозяйства региона направлено 11 миллиардов рублей. Дороги должны быть отремонтированы качественно и своевременно, - подчеркнул Максим Решетников. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено в 2 раза, а за счет экономии при проведении конкурсов в 2017-м удалось получить порядка 100 миллионов, которых хватило на то, чтобы отремонтировать восемь дополнительных дорожных объектов.



Кроме того, министр транспорта Прикамья Николай Уханов заявил, что на "выпрямление" шоссе Космонавтов потребуется 200 миллионов рублей.



Планируется, что реконструкция участка протяженностью более 8 километров от реки Мулянка до международного аэропорта "Пермь" будет завершена в 2019 году. А уже этой осенью должно завершиться строительство «Восточного обхода» на участке от Сылвенского до Бродовского тракта.