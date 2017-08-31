На избирательных участках Прикамья начали устанавливать веб-камеры

Ко дню выборов губернатора Пермского края камеры будут установлены в 722-х пунктах для голосования. Отметим, что из 683-х точек будет вестись онлайн-трансляция в интернет. Такая мера позволит сделать процедуру избрания главы региона более открытой.



"Это позволит любому гражданину, любому участнику избирательного процесса находясь дома наблюдать за тем, как происходит процедура голосования. И выбрать в том числе себе самое удобное время для того, чтобы проголосовать на избирательном участке", - отметил зампредседателя избирательной комиссии Пермского края Сергей Пономарев.



При этом не будет нарушена тайна голосования. Камеры направят на место работы со списками избирателей и выдачи избирательных бюллетеней, а также на урны для голосования. Кроме того, для обеспечения законности проведения выборов впервые в истории избирательной кампании видеонаблюдение будет установлено в месте, где подведут итоги голосования. Прямой эфир начнется в день выборов 10 сентября. С 8 утра на участках и с 10 в территориальной избирательной комиссии.



