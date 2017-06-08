МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае
08.06.2017 16:43
В Пермском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер до 20 м/с.
По данным Пермского гидрометцентра, 9 июня по краю ожидаются кратковременные дожди, туман, грозы и порывистый ветер до 15-20 м/с.
МЧС просит граждан быть осторожными, не выходить без особой надобности на улицу. Если все-таки вы вынуждены покинуть помещение, то обязательно во время грозы избегайте нахождения вблизи с высокими деревьями, столбами линий электропередач, рекламными щитами и какими-либо высокими конструкциями. Если есть возможность воспользоваться укрытием, обязательно переждите стихию в нем.
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