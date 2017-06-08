МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

По данным Пермского гидрометцентра, 9 июня по краю ожидаются кратковременные дожди, туман, грозы и порывистый ветер до 15-20 м/с.



МЧС просит граждан быть осторожными, не выходить без особой надобности на улицу. Если все-таки вы вынуждены покинуть помещение, то обязательно во время грозы избегайте нахождения вблизи с высокими деревьями, столбами линий электропередач, рекламными щитами и какими-либо высокими конструкциями. Если есть возможность воспользоваться укрытием, обязательно переждите стихию в нем.