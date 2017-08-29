Максим Решетников совершил рабочую поездку в Красновишерский район
29.08.2017 11:39
Теперь на прием к нужному специалисту пациенты записываются в один клик, рассказывают сотрудники регистратуры Красновишерской ЦРБ. Всех распределяет электронная система, а значит о больших очередях можно забыть.
Для максимального удобства в рамках проекта "Новая поликлиника" с июля этого года в Красновишерской ЦРБ ведется реконструкция. На оплату коммунальных услуг, текущий и капитальный ремонт и другие расходы больнице выделена субсидия почти 5 миллионов рублей.
А возведение другого не менее важного социального объекта в самом разгаре. В Красновишерске строят школу нового образца. Проектом предусмотрено трехэтажное здание, два спортзала, пищеблок, актовый зал и школьный стадион. Ранее на этом месте школа уже была. В 2012 году ее здание было признано аварийным. С 2013-го дети занимаются в соседней школе в две смены. С появлением нового учебного заведения планируется большую часть школьников перевести на занятия в первую смену.
"На сегодня все подготовительные работы уже завершены, уложен фундамент. Сейчас идет работа по кладке наружных и внутренних стен. Согласно проекту, объект планируют сдать в конце 2018 года. После ввода в эксплуатацию здания, в школе будут обучаться порядка семисот детей", - сообщает корреспондент Татьяна Алексанова.
В рамках рабочей поездки Максим Решетников встретился и с местными бизнесменами - посетил (ОСП) «Вишера» АО «Соликамскбумпром», которое специализируется на поставке древесины, обслуживании и ремонте техники, а также осмотрел производство напитков на предприятии «Прайм» . Поддержка производственного сектора еще одна ключевая задача в работе краевых властей. Особый акцент на создание новых рабочих мест.
"Вопрос создания рабочих мест для Красновишерского района очень актуален. Есть куда двигаться. Есть местные предприниматели, которые готовы развиваться и создавать рабочие места. Но проблема у всех основная - доступ к финансовым ресурсам. Заемный капитал, банки далеко, банки предъявляют несоизмеримые требования. Здесь, конечно, нам нужно выстраивать систему господдержки таких предпринимателей, которые расположены в моногородах, в отдаленных поселениях с тем, чтобы они создавали рабочие места", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.
Будущее Красновишерского района – грамотное использование природных ресурсов, которые здесь есть, их переработка, - добавил Максим Решетников. Вопрос государственной поддержки, а именно субсидирования проектов по созданию новых рабочих мест на предприятиях в отдаленных территориях Прикамья, - на контроле краевых властей.
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