Максим Решетников совершил рабочую поездку в Коми округ

"Начиная с 12 года к нам приехало 15 молодых специалистов по программе "Земский доктор". Отрадно то, что возвращаются выпускники, целевики нашего обучения", - рассказывает главный врач Кочевской ЦРБ Нина Гончарик.



В рамках рабочей поездки в Коми округ временно исполняющий обязанности региона Максим Решетников посетил социальные объекты территории. В Кочевской больнице он отметил, что очень важно развитие фельдшерских акушерских пунктов. В составе больницы таких 20. И один мобильный ФАП. Он обслуживает 7 близлежащих населенных пунктов, где численность населения менее 100 человек.



Также Максим Решетников посетил местную школу. Количество учащихся более 800 человек со всего района. В 2019 году будет построено дополнительное здание.



В Кудымкаре окружная больница оказывает медицинскую помощь второго уровня всему населению Коми-Пермяцкого округа. Общая численность обслуживаемого взрослого населения более 20 тысяч человек.



"Хирургический корпус в Кудымкаре был построен в далеком 1934 году. Здание богато своей историей. К примеру, во время войны здесь размещался военный госпиталь. Но сегодня оно просто-напросто устарело. Поэтому в ближайшем будущем здесь появится новый хирургический корпус", - сообщает корреспондент Максим Суханов.



Старое здание сразу не закроют. Какое-то время оно продолжит выполнять свои функции. На данный момент решается вопрос площадки под строительство нового корпуса.



На совещании по вопросам развития системы здравоохранения в Коми-Пермяцком округе Максим Решетников отметил, что приоритеты не изменились. Развитие здравоохранения в крае - задача №1. За последние полгода многое удалось уже сделать. К примеру, запущен проект "Новая поликлиника", который предполагает изменения организационных принципов работы их работы. В 12 поликлиниках он уже показал свою эффективность. Также Максим Решетников отметил, что специфика Коми округа - это слабая дорожная связанность территорий. Для улучшения качества и доступности медицинской помощи населению, требуется большее число мобильных ФАПов.



Еще одно из важных направлений развития Кудымкара - благоустройство территории. Здесь завершены работы по благоустройству парка Победы, который приобрел новый вид благодаря участию в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Сегодня, это уже место притяжения как местных жителей, так и гостей города.