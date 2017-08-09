Максим Решетников с рабочим визитом побывал в Добрянском районе

Полазна - самый нефтяной посёлок в Пермском крае. Практически каждый второй житель здесь связан с этой отраслью. Неудивительно, что первыми приезда временно исполняющего обязанности губернатора региона ждали на одном из ведущих предприятий «Нефтьсервисхолдинга» - пермском инженерно техническом центре «Геофизика».

Специалисты «Геофизики» неоднократно демонстрировали высочайший уровень компетентности в решении задач нефтедобычи Пермского края, да и других регионов страны. Итогом тесной связки нефтедобывающих и нефтесервисных компаний в регионе стало то, что максимальная доля добавленной стоимости в добыче нефти остаётся на территории края, отметил глава региона.

"И очень важно, что эти предприятия не замыкаются в Пермском крае, а работают и на рынках других регионов, и на рынках других стран. То есть, иными словами - это такие компании, может ещё не мирового масштаба, но уже мирового уровня по применяемым технологиям и вот то, что мы на одном из предприятий сегодня были - это как раз пример такого рода предприятия", - отметил врио губернатора Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.

Помимо промышленных вопросов, особое внимание в поездке по Добрянскому району Максим Решетников уделил здравоохранению. В этой сфере у Полазны - большое будущее. К 2020 году здесь появится новая сверхсовременная больница.

"Это будет большое современное многоэтажное здание, в котором будут собраны все отделения, то есть сейчас мы имеем восемь зданий, а планируем, что это всё разместится в одном современном здании", - сказал главный врач полазненской районной больницы Владимир СУББОТИН.

Не забыли во время поездки по Добрянскому району и про спортивную сферу. Уже ближе к вечеру Максима Решетникова ждали на биатлонном комплексе Добрянки.

В будущем, именно школы должны стать первичным звеном в цепочке действий по вовлечению детей в спорт, отметил Максим Решетников. Упор будет сделан на межшкольные стадионы и универсальные площадки в районах. Задача здесь - максимально развивать и эффективно совершенствовать инфраструктуру, которая уже построена.