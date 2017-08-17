Максим Решетников посетил восточные районы Пермского края

В Прикамье к новому учебному году готовятся более полутора тысяч детских садов, школ, организаций дополнительного образования. В рамках визита в Кишертский район, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края отметил, что еще есть над чем работать.

«Есть вопросы, которые надо точно решить. Где-то оборудование для кабинетов физики, где-то компьютеры, где-то каналы надо увеличить. Это вопросы, которые будем решать», - подчеркнул Максим Решетников.

В рамках визита в территорию Максим Решетников также проконтролировал строительство дворов в рамках программы «Формирования комфортной городской среды». В доме один по улице Спортивная в Кишерти семья Чащухиных живет около пяти лет. Переезжать из села не собираются. Тем более, что двор преображается.

Закончен в Кишерти ремонт на Театральной площади. Здесь уложили асфальт, установили лавочки. Площадь теперь освещена.

По подсчетам краевой администрации, к 2022 году число благоустроенных дворов в крае достигнет 5,5 тысяч. Помимо этого, идет ремонт дорог регионального и местного значения. В этом году в рамках программы планируется реконструировать свыше 500 км дорог.