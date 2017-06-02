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Холодная весна не ударит по карманам пермяков - Минсельхоз

02.06.2017 16:39
Холодная весна привести к росту цен на овощи предстоящей осенью не должна. Так считают в краевом министерстве сельского хозяйства.
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Пока аграрии провели посадочные работы на 4 тысячах гектаров из 40.

"Большого роста на цены овощей и картофеля, произведенного в крае, не будет. Мы надеемся, что погодные условия нам позволят вырастить урожай. Пермский край себя обеспечивал картофелем в 16-ом году на 91,5 процентов, овощами на 72,7 процентов, - сказала в телефонном разговоре заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанна ПЕРЕВОЙКО.

По словам фермеров, в этом году время посадки овощей (огурцов, помидоров, морковки, лука, свеклы) начались позже. Следовательно, и сбор урожая сместится недели на 2-е.
Метки: Урожай холодная весна Минсельхоз
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