Пока аграрии провели посадочные работы на 4 тысячах гектаров из 40.



"Большого роста на цены овощей и картофеля, произведенного в крае, не будет. Мы надеемся, что погодные условия нам позволят вырастить урожай. Пермский край себя обеспечивал картофелем в 16-ом году на 91,5 процентов, овощами на 72,7 процентов, - сказала в телефонном разговоре заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанна ПЕРЕВОЙКО.



По словам фермеров, в этом году время посадки овощей (огурцов, помидоров, морковки, лука, свеклы) начались позже. Следовательно, и сбор урожая сместится недели на 2-е.