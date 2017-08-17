Более 4000 жителей края хотят проголосовать не по месту регистрации
17.08.2017 15:18
Председатель Крайизбиркома провел выездную проверку пунктов для голосования в Индустриальном и Пермском районах на предмет готовности к предстоящим выборам.
Игорь Вагин встретился с членами территориальных избирательных комиссий, ознакомился с ходом работы по организации приема заявлений избирателей о желании проголосовать по месту нахождения. Особое внимание председатель Крайизбиркома уделил работе по информированию граждан, посетив не только помещения ТИК, но и пункты приема заявлений, а также подразделения соцзащиты, центра занятости, ГИБДД, почтовые отделения, многофункциональные центры.
«В период перед днём голосования избирательными комиссиями уделяется особое внимание именно информированию избирателей, потому что срок приема заявлений о желании проголосовать по месту фактического нахождения граждан ограничен. Каждый избиратель должен знать свои права и новые возможности. Поэтому мы серьезно проработали вопрос, начиная от разработки информационных материалов, заканчивая согласованием их размещения в учреждениях, работающих с населением», - отметил председатель Избирательной комиссии края Игорь Вагин.
По данным ЦИК России, в Пермском крае подано более 4000 заявлений на голосование по месту фактического нахождения избирателя в единый день голосования (10 сентября 2017 года). Заявления эти можно подать через многофункциональные центры, пункты приёма заявлений или в любой территориальной избирательной комиссии. По этому показателю Пермский край находится в лидерах среди других субъектов федерации России.
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