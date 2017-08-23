Более 200 выпускников прикамских вузов выбрали службу по контракту

С мая этого года альтернативой также могут воспользоваться и выпускники сузов. В армии сегодня востребованы выпускники IT-специальностей, технических или медицинских учебных заведений. Рядовой получает зарплату - от 18 тысяч рублей ежемесячно. Но чтобы поступить на службу, необходимо пройти ряд испытаний.



При этом, претендент может сам определить место службы. Не только внутри страну, но и за рубежом. С начала года только в Таджикистан из Прикамья отправились 50 человек. Есть даже те, кто служит в Арктике на земле Франца Иосифа.



Всего с 2012 году армейские будни по контракту выбрали более 3000 жителей Прикамья. Причем не только мужчины, но и женщины. Военные эксперты отмечают, что комплектование армии людьми, в том числе и с профессиональным образованием, повысит эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, а также престиж вооруженных войск. Ну, а для самих ребят с дипломом это возможность построить карьеру в военной отрасли.