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3 и 4 июня в Прикамье ожидаются сильные порывы ветра, град и грозы

03.06.2017 10:08
МЧС предупреждает: в Пермском крае местами будет сильный ветер и крупный град.
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3 и 4 июня в Прикамье ожидаются сильные порывы ветра, град и грозы
По данным Пермского гидрометцентра, 3 и 4 июня по краю ожидаются грозы, ветер с порывами до 15-20 м/с. В восточных районах Прикамья будут сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 м/с.

МЧС просит граждан быть осторожными, не выходить без особой надобности на улицу. Если все-таки вы вынуждены покинуть помещение, то обязательно во время грозы избегайте нахождения вблизи с высокими деревьями, столбами линий электропередач, рекламными щитами и какими-либо высокими конструкциями. Если есть возможность воспользоваться укрытием, обязательно переждите стихию в нем.

На дорогах соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Дома не перегружайте электросети.
Метки: мчс предупреждение гроза
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