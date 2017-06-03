3 и 4 июня в Прикамье ожидаются сильные порывы ветра, град и грозы

По данным Пермского гидрометцентра, 3 и 4 июня по краю ожидаются грозы, ветер с порывами до 15-20 м/с. В восточных районах Прикамья будут сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 м/с.



МЧС просит граждан быть осторожными, не выходить без особой надобности на улицу. Если все-таки вы вынуждены покинуть помещение, то обязательно во время грозы избегайте нахождения вблизи с высокими деревьями, столбами линий электропередач, рекламными щитами и какими-либо высокими конструкциями. Если есть возможность воспользоваться укрытием, обязательно переждите стихию в нем.



На дорогах соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Дома не перегружайте электросети.