3 и 4 июня в Прикамье ожидаются сильные порывы ветра, град и грозы
03.06.2017 10:08
МЧС предупреждает: в Пермском крае местами будет сильный ветер и крупный град.
По данным Пермского гидрометцентра, 3 и 4 июня по краю ожидаются грозы, ветер с порывами до 15-20 м/с. В восточных районах Прикамья будут сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 м/с.
МЧС просит граждан быть осторожными, не выходить без особой надобности на улицу. Если все-таки вы вынуждены покинуть помещение, то обязательно во время грозы избегайте нахождения вблизи с высокими деревьями, столбами линий электропередач, рекламными щитами и какими-либо высокими конструкциями. Если есть возможность воспользоваться укрытием, обязательно переждите стихию в нем.
На дорогах соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Дома не перегружайте электросети.
Другие новости
05 Июня 2017
02 Июня 2017
01 Июня 2017
30 Мая 2017
26 Мая 2017
17 Мая 2017
11 Мая 2017
11 Мая 2017
03 Мая 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦