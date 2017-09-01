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130 лет назад под Оханском упал метеорит

01.09.2017 13:09
Ровно 130 лет назад в Прикамье произошло событие, определившее создание целой науки - метеоритики.
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В 1887 году на Оханск и прилегающие поселки посыпался метеоритный град. Видно было даже из Перми. Большинство очевидцев приняло это за знак свыше. Каждый год в поселке Таборы к месту падения одного из самых больших осколков проводился крестный ход.

"Люди и верующие молились, чтобы Господь избавил от огненного дождя. Та часовня в советское время была разрушена. И даже забылась вся информация об этом событии. Место было утрачено, люди даже забыли, где оно находится", - говорит краевед Ирина Пономарева.

Осколков метеорита на территории Оханского района тоже практически не осталось. Многое растащили, что-то осталось у жителей, а остальное хранится в музеях по всей стране. Нетронутыми остаются лишь кратеры и воспоминания, которые так бережно пытается сохранить краевед Ирина Пономарева.

В этом году к месту падения был запланирован крестный ход, но он не состоялся - не был согласован с местными властями.

Ирина Пономарева считает, что оханский метеорит - исторически значимое событие для всего Пермского края. Поэтому планирует совместно с местными жителями в ближайшее время посвятить ему самый настоящий музей.
Метки: метеорит Оханск Таборы
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