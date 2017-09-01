130 лет назад под Оханском упал метеорит

В 1887 году на Оханск и прилегающие поселки посыпался метеоритный град. Видно было даже из Перми. Большинство очевидцев приняло это за знак свыше. Каждый год в поселке Таборы к месту падения одного из самых больших осколков проводился крестный ход.



"Люди и верующие молились, чтобы Господь избавил от огненного дождя. Та часовня в советское время была разрушена. И даже забылась вся информация об этом событии. Место было утрачено, люди даже забыли, где оно находится", - говорит краевед Ирина Пономарева.



Осколков метеорита на территории Оханского района тоже практически не осталось. Многое растащили, что-то осталось у жителей, а остальное хранится в музеях по всей стране. Нетронутыми остаются лишь кратеры и воспоминания, которые так бережно пытается сохранить краевед Ирина Пономарева.



В этом году к месту падения был запланирован крестный ход, но он не состоялся - не был согласован с местными властями.



Ирина Пономарева считает, что оханский метеорит - исторически значимое событие для всего Пермского края. Поэтому планирует совместно с местными жителями в ближайшее время посвятить ему самый настоящий музей.