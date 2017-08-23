Жителя Прикамья осудили на 2,5 года колонии за нападение на полицейских

В селе Сива местный суд приговорил местного жителя к 2 годам и 5 месяцам заключения в колонии строгого режима за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских.

По данным следствия, в апреле 2017 года, при патрулировании территории стражи порядка выявили мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили его в больницу для прохождения освидетельствования. В медучреждении мужчина стал вести себя агрессивно, нецензурно высказываться в адрес сотрудников полиции и ударил одного из сотрудников полиции рукой по лицу.

По этим двум эпизодам противоправных действий, в отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела за оскорбление и применение насилия. По совокупности дел ему был вынесен обвинительный приговор, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 5 месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.